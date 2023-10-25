В Таиланде слон задавил туристку и сломал ей кости

Женщине чудом удалось выжить.

В Таиланде слон чуть не раздавил британскую туристку. Рассказ женщины публикует издание The Guardian.

45-летняя Джемма Джонс путешествовала по Юго-Восточной Азии вместе с подругами. Британка мечтала прокатиться верхом на слоне и решила сделать это в Таиланде. Почти сразу после начала прогулки туристка поняла, что что-то идет не так: слон шел неровно, брыкался и ревел. В какой-то момент животное, которое было явно не в настроении катать людей, споткнулось и сбросило пассажиров на землю.

Джонс вместе с подругой улетели в кусты. У путешественницы разбились очки, тело болело от ушибов и ссадин. При этом в какой-то момент она подумала, что нервная прогулка позади и почти было выдохнула — но это оказалось ошибкой.

«Я думала, что я в безопасности, что слон исчез. И вдруг я поняла, что он никуда не ушел — он все еще был над нами», — рассказала Джемма Джонс.

То, что было дальше, Джонс помнит смутно: слон не давал ей убежать и пытался топтать ногами. Он несколько раз хватал женщину хоботом и швырял о землю. Напоследок слон опустился на землю и прокатился по Джен всем телом — туристка чувствовала, как в этот момент ломались ее кости, и корчилась от боли. В какой-то момент она почти попрощалась с жизнью.

Однако слон, помучив своих наездниц, решил уйти. Погонщик отвез британку в больницу, где у нее диагностировали переломы ребер, ключиц и внутреннее кровотечение. Женщине понадобилась очень долгая и мучительная реабилитация, после которой она смогла вернуться в обычной жизни.

По данным издания, случаи нападения слонов на людей крайне редки. В период с 2016 по 2022 год Департамент национальных парков зарегистрировал 135 случаев гибели людей: то есть, в среднем около 22 в год. При этом 3 800 слонов ежедневно катают туристов.

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«Вероятность, что на вас нападет слон, составляет миллион к одному, но, если это случится, то шанс, что вы выживете, составляет миллион к одному. Поэтому я считаю себя очень удачливой», — призналась Джемма Джонс.

Почему слон решил напасть на женщину, осталось неизвестным. Погонщик предположил, что причина кроется в стрессе, которое испытало животное: незадолго до той злополучной прогулки слона одолжили у соседней общины, и он оказался в чужой местности.