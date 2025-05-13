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В Таиланде туристам будут платить за задержки и отмены авиарейсов

В Таиланде туристам будут платить за задержки и отмены авиарейсов

Размер выплат зависит от времени ожидания.

В Таиланде туристам начнут выплачивать компенсации за задержки и отмены рейсов. С 20 мая Управление гражданской авиации страны усилит меры поддержки пассажиров, столкнувшихся с незапланированными изменениями в расписании, сообщают местные СМИ.

Для международных рейсов при задержке более двух часов авиакомпании обязаны обеспечить бесплатное питание и напитки, а также предоставить доступ к средствам связи, включая телефон и электронную почту. Если же ожидание превышает пять часов, пассажирам предложат не менее 1500 бат (около 3600 рублей) наличными, а также туристические ваучеры, бонусные мили или их эквиваленты в течение 14 дней. Также туристы смогут вернуть деньги за билет при отказе от поездки.

При задержке свыше 10 часов, помимо указанных мер, авиакомпании выплатят от 2000 до 4500 бат (от 4500 до 10 800 рублей) в зависимости от дальности полета, предоставят ваучеры, мили или другие бонусы, а также возможность возврата средств.

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