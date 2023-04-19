В Таиланде умерла последняя панда

Линь Хуэй был 21 год.

В Таиланде умерла последняя большая панда. Линь Хуэй был 21 год, она жила в зоопарке города Чиангмай, говорится на сайте администрации учреждения.

Большие панды в среднем живут около 15-20 лет природе и до 30 лет в неволе. Самой долгоживущей пандой считается Цзя Цзя, которая умерла в возрасте 38 лет.

Причину смерти Линь Хуэй установят китайские специалисты, которые специально для это прилетят в Таиланд. Сотрудники зоопарка сообщали в генконсульство Китая в Чиангмае об ухудшении состояния животного: у панды было сильное носовое кровотечение.

Всего в Таиланде жили два бамбуковых медведя: Линь Хуэй и Чуан Чуан. Они обитали в одном вольере зоопарка, пока Чуан не умер в 2019 году. Обеих панд прислали в Таиланд в качестве демонстрации тесных отношений между странами, их должны были вернуть на родину осенью 2023 года.

В 2009 году у панд родился детеныш – самочка, которую назвали Линь Бин: два года спустя ее отправили в Китай. Бин стала одной из немногих больших панд, появившихся в неволе за пределами КНР.

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Панды являются эндемиком, национальным достоянием и гордостью КНР, а потому государству принадлежат абсолютно все большие панды в мире. Будучи собственником всех существующих на планете панд, Китай по своему усмотрению предлагает панд в аренду зоопаркам в странах-партнерах, с которыми китайские власти заключают крупные торговые сделки. К тому же вплоть до 1983 года КНР активно использовал панд для установления дипломатических отношений с другими государствами. Но по истечению срока аренды животных нужно вернуть, а если у панд «в гостях» будут детеныши, их тоже нужно будет передать в Китай.

Сегодня панды из Китая обитают в двух десятках зоопарков в 18 государствах мира. В Москве сейчас живут Жуи и Дин-Дин — они приехали в столицу в 2019 году в исследовательских целях. Их сдали в аренду на 15 лет.