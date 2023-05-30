В Таиланде утонул российский турист

Это случилось на острове Пхукет.

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Трагедия произошла на пляже Патонг на западном побережье Пхукета.

«В полицейский участок Патонга поступило сообщение об обнаруженном на пляже теле мужчины. Сотрудники выехали на место происшествия и вызвали медиков. Погибшим оказался 52-летний российский турист. На берегу находилась его жена, которая видела, как ее муж тонул, но ничем не могла ему помочь, поскольку он находился далеко от берега», – говорится в сообщении сайта The Phuket News.

Как отмечает издание, супруги вышли рано утром на пляж, чтобы заняться серфингом, несмотря на опасные погодные условия. Предполагается, что мужчина потерял ориентацию в воде из-за высоких волн. Тело туриста было доставлено в больницу Patong Hospital для судебно-медицинской экспертизы.

По словам полиции, им необходимо еще раз поговорить с женой покойного, чтобы получить полное представление о том, что произошло. Полиция также свяжется с посольством России, чтобы договориться о доставке тела умершего на родину.

Инцидент произошел после того, как Южное метеорологическое управление выпустило предупреждение о сильном дожде на западном побережье острова в ближайшие несколько дней. Сильный ветер принесет волны высотой от двух до трех метров, поэтому власти предупредили об ограничении выхода в море небольших лодок.