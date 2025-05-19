В Таиланде варан отгрыз голову младенцу

Огромная ящерица спряталась с телом ребенка под постройкой.

В городе Самутпракан (Таиланд) крупный варан напал на маленького ребенка — по словам очевидцев, огромная ящерица схватила и унесла младенца. Когда люди подоспели ему на помощь, варан успел отгрызть малышу голову и спрятаться с телом под постройкой. Останки ребенка удалось достать с большими усилиями.

После этого они были переданы специалистам для экспертизы. Из-за тяжких увечий установить пол младенца на месте не удалось. Теперь правоохранительные органы пытаются разобраться в причинах трагедии. Горожане предполагают, что малыша могли оставить рядом с дорогой, откуда его и утащил голодный ящер.

При этом считается, что в Таиланде вараны неагрессивны и не слишком опасны для людей. «Кусаются только для самообороны» – так обычно успокаивают туристов.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде огромный варан вломился в дом 33-летнего местного жителя по имени Праситтичок и спрятался в туалете.