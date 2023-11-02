В тайнике у Великой Китайской стены найдены каменные гранаты

Их возраст оценивается примерно в 400 лет.

У Великой Китайской стены недалеко от Пекина был обнаружен тайник с 400-летними каменными гранатами. Их сопровождала надпись с предупреждением остерегаться врагов. По словам историков, находка демонстрирует удивительное разнообразие раннего порохового оружия, использовавшегося во времена династии Мин, правившей Китаем с 1368 по 1644 год.

Считается, что порох был изобретен в Китае ещё в 900-х годах. Ко времени правления династии Мин в Восточной Азии уже использовались многие виды порохового оружия, в том числе взрывные устройства с причудливыми названиями: «летающие крысы», «огненные кирпичи», «огненные шары» и «летающие песчаные магические бомбы».

«Бомбы были одними из первых убийственных устройств, сделанных из камня или железа и бросавшихся вручную, помощью катапульты или требушета», – Тонио Андраде, профессор истории Университета Эмори в Атланте.

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Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что археологи обнаружили 59 каменных гранат в руинах склада рядом с Великой стеной Бадалин – участком стены, построенным династией Мин примерно в 80 километрах к северо-западу от современной китайской столицы.

Старинные гранаты, найденные в Бадалине, сделаны из камня с просверленным в центре отверстием для заполнения порохом. Сообщается, что они похожи на каменные гранаты, найденные ранее, потому что являлись обычным оружием стражников вдоль Великой стены во времена династии Мин.

После наполнения порохом гранаты можно было «запечатать и бросить», при этом «не только поразить врага, но и устроить взрыв», говорит Шан Хэн, исследователь Пекинского института археологии. Он добавил, что такое хранилище оружия обнаружено вдоль Великой стены впервые.

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Ма Лювэй, археолог, специализирующийся на военной истории древнего Китая, рассказал, что такое оружие легко изготовить и оно было удобно для стоящих на Великой стене солдат, чтобы бросать гранаты в противников с выгодной позиции.

Такие гранаты были известны не благодаря сильным взрывам, а своему умению поджигать предметы, отмечают историки. При этом они добавляют, что рецепты пороха того времени все же старались разработать так, чтобы максимизировать их взрывную силу.

Археологи заодно сообщили об обнаружении остатков каменного форта возле стены в этом районе, а также костров, печей, лопат и посуды среди остатков оборонительных башен стены.