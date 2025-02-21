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В Тасмании умертвят сотню малых косаток: они выбросились на берег

В Тасмании умертвят сотню малых косаток: они выбросились на берег

Массовый выброс 114 малых косаток в заливе Флиндерс, Западная Австралия в 1986 году

Млекопитающих обнаружили на этой неделе на одном из пляжей австралийского острова.

Власти Австралии приняли сложное решение подвергнуть эвтаназии десятки малых косаток (Pseudorca crassidens), которые выбросились на пляж в Тасмании. 

157 особей малых косаток (их также называют чёрными косатками, или ложными косатками) были обнаружены во вторник на северо-западном побережье штата вблизи реки Артур. В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды рассказали, что к утру среды на пляже оставалось 136 выживших особей, но в течение нескольких часов их количество упало до 90. 

Морские биологи сделали всё, чтобы спасти животных: предпринималось несколько попыток вывести косаток с мелководья, но из-за неблагоприятных погодных условий сделать это не удалось, млекопитающих всё время снова выбрасывало на берег. Судя по прогнозам, подобная погода в Тасмании сохранится ещё несколько дней.  

«Чем дольше эти животные остаются на берегу, тем дольше они страдают. Все альтернативные варианты оказались безуспешными», – с сожалением отметил морской биолог Крис Карлион в разговоре с The Associated Press.

Точная причина массового выброса остаётся неизвестной – дезориентация дельфиновых может быть связана с болезнями, травмами или внешними раздражителями. Туши косаток отправили на обследование. Самые маленькие из погибших весили 500 килограммов. 

Подобных масштабных выбросов чёрных косаток в штате не наблюдалось с 1974 года: тогда на побережье Тасмании вблизи города Стэнли обнаружили более 160 особей. В основном на берега Тасмании выбрасываются родственные этим косаткам гринды, или чёрные дельфины. Малые косатки являются одними из самых крупных представителей семейства дельфиновые.  

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