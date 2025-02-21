В Тасмании умертвят сотню малых косаток: они выбросились на берег

Млекопитающих обнаружили на этой неделе на одном из пляжей австралийского острова.

Власти Австралии приняли сложное решение подвергнуть эвтаназии десятки малых косаток (Pseudorca crassidens), которые выбросились на пляж в Тасмании.

157 особей малых косаток (их также называют чёрными косатками, или ложными косатками) были обнаружены во вторник на северо-западном побережье штата вблизи реки Артур. В Департаменте природных ресурсов и окружающей среды рассказали, что к утру среды на пляже оставалось 136 выживших особей, но в течение нескольких часов их количество упало до 90.

Морские биологи сделали всё, чтобы спасти животных: предпринималось несколько попыток вывести косаток с мелководья, но из-за неблагоприятных погодных условий сделать это не удалось, млекопитающих всё время снова выбрасывало на берег. Судя по прогнозам, подобная погода в Тасмании сохранится ещё несколько дней.

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«Чем дольше эти животные остаются на берегу, тем дольше они страдают. Все альтернативные варианты оказались безуспешными», – с сожалением отметил морской биолог Крис Карлион в разговоре с The Associated Press.

Точная причина массового выброса остаётся неизвестной – дезориентация дельфиновых может быть связана с болезнями, травмами или внешними раздражителями. Туши косаток отправили на обследование. Самые маленькие из погибших весили 500 килограммов.

Подобных масштабных выбросов чёрных косаток в штате не наблюдалось с 1974 года: тогда на побережье Тасмании вблизи города Стэнли обнаружили более 160 особей. В основном на берега Тасмании выбрасываются родственные этим косаткам гринды, или чёрные дельфины. Малые косатки являются одними из самых крупных представителей семейства дельфиновые.