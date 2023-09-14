В Техасе майнерам биткоинов заплатили 31 миллион долларов, чтобы они прекратили работать

Все из-за жары.

Горнодобывающая компания в Техасе Riot Platforms получила от государственной энергетической сети кредит на сумму 31,7 миллиона долларов за согласие прекратить майнинг биткоинов в условиях августовской жары. Согласно пресс-релизу, Riot за этот месяц «добыла» всего 333 биткойна, что составляет около 8,9 миллиона долларов.

Реклама

«Август стал для Riot знаковым месяцем в демонстрации преимуществ нашей уникальной энергетической стратегии. Эти кредиты значительно снижают затраты Riot на добычу биткоинов и являются ключевым элементом в том, чтобы сделать Riot одним из производителей биткоинов с самыми низкими затратами в отрасли», – Джейсон Лес, гендиректор Riot Platforms.

Джейсон Лес добавил, что 31,7 миллиона долларов, которые он получил от Техасского совета по надежности электроснабжения (ERCOT), независимого энергетического оператора Техаса, составили около 1136 биткоинов. Это примерно в три раза больше, чем Riot Platforms добыли в августе.

Этим летом Техас пережил рекордную жару: в некоторых частях южного Техаса температура достигала 43 градусов по Цельсию. По меньшей мере 50 000 жителей столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии из-за перегрузок в сети. Опасения еще большего ущерба заставили ERCOT выпустить уведомление о сохранении окружающей среды, в котором просили жителей ограничить потребление энергии.

Как известно, предприятия по добыче биткоинов потребляют огромное количество энергии, поэтому ERCOT и обратились к Riot Platforms с вознаграждением за прекращение работы.