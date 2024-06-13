В Баренцевом море спасают попавшего в сети горбатого кита

Животное запуталось в рыболовных снастях, но пока не доверяется спасателям.

В Териберке пытаются спасти краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях. Спасательная операция идет уже несколько суток, но пока безрезультатно.

Огромного кита, попавшего в сети, случайно заметили туристы. 5 июня они совершали прогулку на катере по Баренцеву морю и заметили в воде раненое животное. Из-за рыболовных снастей кит не мог открыть рот, что грозило ему гибелью. Туристы разместили видео с млекопитающим в сеть, где назвали его Станиславом и стали призывать на помощь.

В тот же день на ситуацию отреагировали в Росприроднадзоре — для того чтобы помочь животному выпутаться из сетей, специалисты службы вызвали экспертов с Сахалина. Затем к операции подключились и общественные организации — «Совет по морским млекопитающим» и «Друзья океана».

Пока специалисты не могут подобраться к горбатому киту, чтобы снять с него сети: он не доверяется людям. Об этом рассказали в компании «Норникель», которая участвует в операции.

«К сожалению, первая попытка не увенчалась успехом, так как сказалось множество факторов: густой туман над акваторией, чрезмерная маневренность и ловкость кита Станислава. На протяжении четырех часов спасатели пытались закрепить специальное оборудование для освобождения кита. Но попытки оказались тщетны. Надеемся, что вскоре Станислав доверится своим спасителям и позволит ему помочь», — отметили в компании.

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В «Совете по морским млекопитающим» добавили, что состояние кита пока не ухудшается: рядом с ним находятся сородичи, он может питаться. Но если не снять снасти, они «рано или поздно начнут угрожать его жизни».

«Мы около трех часов пытались распутать кита. Это было очень сложно. Подойти к нему было сложно. Спасатели проводили несколько попыток это сделать. И, к сожалению, кит на данный момент остался запутанным», — сказала член организации Анастасия Куница.

Сейчас, добавила она, операция приостановлены из-за сильного тумана и нулевой видимости. Но как только погодные условия наладятся, попытки спасти кита будут продолжены.