В Тихом океане акулы потопили катамаран с россиянами

Инцидент произошел в 800 километрах от побережья Австралии.

Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане. В экспедицию на катамаране отправились россияне Евгений Ковалевский и Станислав Березкин, а также француз Винсент Томас Этьен. Когда катамаран находился примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс (Австралия), его атаковали морские хищницы.

Вначале, 4 сентября, акулы повредили задний левый баллон катамарана, из-за чего он полностью погрузился под воду. В этом аварийном состоянии путешественники за сутки прошли еще около 160 километров. На следующий день, 5 сентября, акулы повредили уже правый баллон катамарана — он потерял равновесие и стал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS и 45 минут спустя к нему на помощь пришел сухогруз Dugong Ace.

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Путешественники на сухогрузе направились в австралийский город Брисбен. При этом на катамаране отсутствовали специальные приборы для погрузки на борт судна-спасателя, поэтому его оставили в океане.

Ранее сообщалось, что в Мексике большая белая акула откусила голову мужчине, собиравшему моллюсков в Калифорнийском заливе.