В Турции собака застрелила хозяина после охоты

Животное запрыгнуло в машину и лапой нажало на курок.

В Турции собака застрелила мужчину, когда они вместе возвращались с охоты. Трагедия произошла в провинции Самсун, сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, в конце ноября 32-летний Озгур Геврекоглу отправился в лес на охоту и взял с собой несколько собак. Когда они уже собирались назад, мужчина положил заряженное ружье в багажник автомобиля — и ровно в этот момент туда запрыгнула одна из гончих и нажала лапой на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор, и Озгур погиб на месте происшествия.

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Медики доставили охотника доставили в государственную больницу, где врачи констатировали его смерть. Это стало шоком для семьи турка — за несколько дней до трагедии мужчина стал отцом. Полицейские посчитали случившееся несчастным случаем.