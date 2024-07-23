В Турции во время путешествия на мотоцикле погибла блогер-миллионник МотоТаня

У МотоТани больше девяти миллионов подписчиков в социальных сетях.

Настоящее имя МотоТани – Татьяна Озолина, она родилась в Омске. В детстве занималась танцами, вокалом, получила права категории «а» и «б». Мотоциклы были у ее папы и дедушки (дедушка возил внучку в коляске «Урала»). Потом Таня переехала в столицу, стала работать в аутсорсинговой компании и купила себе первый мотоцикл — Kawasaki zx6r 2007. Однажды она стояла в пробке и от скуки начала танцевать сидя на мотоцикле. Ее сняли на видео, так и началась ее карьера блогера.

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Помимо своей известности, Татьяна получала байкерские премии. К примеру, стала трехкратным лауреатом «Русской версты». Чтобы получить звание, нужно проехать 1067 километров (1 тысячу русских верст) не более чем за 14 часов 23 минуты.

Татьяна много ездила в долгие поездки на мотоцикле. Во вторник, 23 июля на трассе Милас – Секев в Турции блогер попала в смертельное ДТП.

Фото с места происшествия

Пока не очень понятно что произошло. Есть две версии — Татьяна врезалась в другого мотоциклиста (они ехали в группе, второй участник ДТП сейчас в больнице), или же произошло столкновение с фурой. У МотоТани остался в Москве сын (с мужем она давно развелась).