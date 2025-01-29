В Турции закрылось 17% отелей

Большинство из них располагалось в Стамбуле.

Власти Турции за последние три года закрыли в стране 4380 объектов размещения, которые не соответствовали требованиям о введении туристической деятельности, сообщает местное издание Ecol.TV.

Решение было принято Министерством культуры и туризма после введения поправок в 2021 и 2023 годах в Закон о поощрении туризма. Теперь предприятия, получившие в муниципальных администрациях лицензии на открытие и ведение бизнеса, обязаны в течение шести месяцев получить сертификат на осуществление туристической деятельности. В противном случае работа нарушителей будет прекращена, а их лицензия аннулирована. Всего с 2022 года такая участь постигла 17% всей отелей в стране – их признали несоответствующими новым требованиям.

Самый большой процент закрытий пришёлся на Стамбул (767 объектов), популярный среди россиян курорт Измир (515 отелей), Сакарью (499), Мугле (424) и Анталию (386).

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Ожидается, что надзор за местами размещения для туристов может только усугубиться после трагедии на турецком горнолыжном курорте Карталкая, где ночной пожар в отеле унес жизни 76 человек.