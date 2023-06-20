В тюрьме строгого режима у заключенных нашли двух свиней и 12 боевых петухов

Всех животных полицейские конфисковали из тюрьмы строгого режима в Эквадоре.

В городе Санто-Доминго (Эквадор) полицейские вместе со спецназом устроили обыск в местной тюрьме строгого режима «Беллависта» и сделали неожиданные находки. В частности, у заключенных изъяли 24 колюще-режущих предмета, 26 электрических приспособлений, двух свиней и 12 боевых петухов.

Обо всех находках сотрудники правоохранительных органов сообщили на официальных страницах в соцсетях. При этом они не стали уточнять, как именно животные попали за решетку. Стоит отметить, что тюрьмы Эквадора получили свою тёмную славу из-за ужасных условий содержания и высокого уровня насилия.

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Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.