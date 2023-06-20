авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Второй этап!
Июньский фототурнир: Второй этап!

№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июньский фототурнир: Второй этап!
Июньский фототурнир: Второй этап!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В тюрьме строгого режима у заключенных нашли двух свиней и 12 боевых петухов

Фото: Fuerzas Armadas del Ecuador

Свиньи, конфискованные у заключенных тюрьмы «Беллависта»

Всех животных полицейские конфисковали из тюрьмы строгого режима в Эквадоре.

В городе Санто-Доминго (Эквадор) полицейские вместе со спецназом устроили обыск в местной тюрьме строгого режима «Беллависта» и сделали неожиданные находки. В частности, у заключенных изъяли 24 колюще-режущих предмета, 26 электрических приспособлений, двух свиней и 12 боевых петухов.

Обо всех находках сотрудники правоохранительных органов сообщили на официальных страницах в соцсетях. При этом они не стали уточнять, как именно животные попали за решетку. Стоит отметить, что тюрьмы Эквадора получили свою тёмную славу из-за ужасных условий содержания и высокого уровня насилия.

Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023