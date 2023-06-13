В Уэльсе открылся отель на глубине 419 метров под землей

Отель Deep Sleep расположен в заброшенной сланцевой шахте Кумортин.
Отель, который претендует на звание самого глубокого в мире, открылся на глубине 419 метров под горами Сноудония в Уэльсе. Переночевать в подземном отеле стоит до 550 фунтов стерлингов. Отель с говорящим названием Deep Sleep (глубокий сон) расположен глубоко в камере заброшенной сланцевой шахты Кумортин, и добраться до него можно только по крутому и сложному маршруту через старые выработки.
Deep Sleep состоит из четырех отдельных номеров с двумя односпальными кроватями и «романтического» номера в гроте с двуспальной кроватью, столовой и уборной внутри номера. Отель находится в ведении компании по активному отдыху Go Below и работает только один день в неделю – в субботу.
Приключение гостей начинается в субботу вечером в 17:00 по местному времени на базе Go Below недалеко от города Блайнай-Фестиниог, где туристов встретят гиды и проводят в отеле. Для этого придется 45 минут шагать среди скал по довольно крутому маршруту – зато с красивыми видами.
Затем гости останавливаются в коттедже, чтобы приготовиться к спуску (со шлемом, фонариком, и резиновыми сапогами). Преодолев сложный маршрут через шахту, которая работала с 1810 по 1939 год, они отправятся по древним шахтерским лестницам, полуразрушенным мостам и тропам, где им придется обрести навыки альпинизма.
Когда туристы прибывают в Deep Sleep, вход которого отмечен большой стальной дверью, гостей встречают теплым чаем и едой в походном стиле – на столе для пикника.
Круглый год в отеле температура составляет 10 °C, но в номерах тепло благодаря толстой изоляции стен. Все электрическое освещение низковольтное и питается от аккумуляторов 12В. Здесь есть даже Wi-Fi, который идет через кабель длиной в один километр – от антенны 4G на поверхности. В шахте также есть проточная вода из родника.
Гид и технический персонал на ночь остаются в отеле, а завтрак – простые закуски и горячий напиток — предоставляются в 8 утра следующего дня. После этого гости поднимаются на поверхность шахты.
Идея эксперимента принадлежит основателю Go Below Майлзу Молдингу. Он забрал корону самого глубокого отеля в мире у гостиничного номера, который находится на глубине 154 метра под землей в шведском серебряном руднике Сала.
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