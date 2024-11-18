В Уганде крокодил утащил в воду жену священника

Местные жители так и не смогли найти женщину.

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В Уганде крокодил напал на жену священника из центральной части страны и утащил ее. Это произошло 11 ноября в округе Калангала, неподалеку от одноименного города. Около пяти часов вечера Накалианго Спесиоза направилась к озеру за водой. Там на нее внезапно набросился крокодил. Муж Спесиозы, священник Фред, был свидетелем трагедии и рассказал, что не смог ничего сделать.

«Крокодил выпрыгнул из воды, схватил ее и мгновенно исчез», — сообщил он. Местные жители пытались найти женщину, но их усилия оказались напрасны. Известно, что совсем недавно Спесиоза родила ребенка, и теперь ее маленький сын остался сиротой. В ответ на этот инцидент депутат Вероника Накасита призвала власти установить в регионе колодцы, чтобы избежать повторения таких ситуаций.

Она подчеркнула, что даже дети находятся в опасности, когда родители отправляют их за водой к озерам. Кроме того, она выразила надежду, что служба по охране дикой природы примет соответствующие меры, учитывая частые сообщения местных рыбаков и других жителей о встречах с крокодилами.

Ранее сообщалось, что австралийцу удалось отбиться от четырехметрового крокодила, напавшего на него во время морской охоты — мужчина ударил рептилию в глаз.