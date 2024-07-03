В уральской шахте испытали робособаку

Комплекс «Добрыня» может работать в опасных для человека условиях.

Реклама

В Пермском крае на Усольском калийном комбинате компания «ЕвроХим» провела тестирование робота-собаки под названием «Добрыня» в глубинах шахты. Это необычное устройство представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе шагающей платформы Deep Robotics X20, специально разработанный для работы в условиях, где человеку сложно или даже опасно находиться.

Благодаря системе 3D-навигации и специальной конструкции «Добрыня» легко перемещается по лестницам. Оператор может управлять роботом с помощью пульта или заранее задать маршрут, который «собака» пройдет самостоятельно. Робот способен выдержать нагрузку до 20 килограммов, а его корпус защищен от воды и пыли, что делает «Добрыню» незаменимым помощником в самых разных условиях.

Кроме того, в арсенале «Добрыни» есть различные датчики и устройства для эффективной работы. Он оснащен световыми радарами, лазерными сканерами, анализаторами газов, измерителями температуры и влажности, видеокамерами и тепловизорами. Все это позволяет роботу проводить исследования, контролировать и мониторить окружающую среду, а также выполнять разнообразные задачи, улучшать процессы в различных отраслях промышленности и обеспечивать безопасность на производстве.

Ранее сообщалось, что робособака установила рекорд в спринте на 100 метров.