В Ватикане скончался папа римский Франциск

Главе католической церкви было 88 лет.

Утром 21 апреля ушел из жизни папа римский Франциск. Понтифик скончался в своей резиденции в Ватикане после нескольких месяцев борьбы с пневмонией.

Рожденный в Буэнос-Айресе в 1936 году, Хорхе Марио Бергольо стал первым в истории Папой из Нового Света и первым за более чем 1200 лет Папой не из Европы. В 2013 году при избрании он получил имя Франциск.

Священнослужитель с юности страдал от приступов респираторных заболеваний и в возрасте 20 лет пережил операцию по удалению части легкого. Епископ римско-католической церкви был госпитализирован 14 февраля 2025 года из-за усиливающегося бронхита. Позже у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Папу римского Франциска выписали после 38 дней в больнице для продолжения восстановления в собственной резиденции в Ватикане в Каса-Санта-Марта. Последнее его появление на публике произошло накануне в воскресенье во время пасхального обращения.

Утром в понедельник кардинал Кевин Фаррелл объявил о смерти папы Франциска:

«Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и всеобщей любовью, особенно в пользу самых бедных и самых обездоленных».

Папа Римский Франциск в январе 2024 года Фото: Vatican Media

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Чего ждать туристам во время похорон Папы Римского Франциска?

К похоронам понтифика в Ватикане подготовились заранее, соответствующий протокол был одобрен задолго до его болезни. Тело папы будет выставлено в соборе Святого Петра в течение нескольких дней, чтобы все верующие могли с ним проститься. Традиционно похороны проходят между шестым и девятым днем после его смерти, а в Ватикане и по всему миру проходят торжественные и поминальные мессы.

Большинство пап покоятся в крипте под базиликой Святого Петра, но в 2023 году понтифик Франциск сказал, что уже подготовил свою могилу в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском квартале Эсквилино.

Вскоре в Ватикане соберётся конклав для избрания нового главы Католической церкви – в это время для внешнего мира будет закрыта Сикстинская капелла.

В период траура Ватикан и Рим останутся открытыми для туристов. Правда, в общественных местах ожидается усиление мер безопасности, перераспределение движения и отмена некоторых групповых экскурсий по городу. Доступ к собору Святого Петра и площади Святого Петра может быть ограничен во время официальных мероприятий и религиозных процессий.