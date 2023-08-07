В Великобритании дроны начали доставлять почту

Такая почтовая служба готова к работе в Шотландии – на Оркнейских островах.

Оркнейские острова стали первым местом в Великобритании, куда почту начали доставлять дроны. Операция Orkney I-Port была запущена Royal Mail и компанией Skyports, производящей беспилотные летательные аппараты, для доставки писем и посылок между островами.

Почта будет доставляться из офиса доставки Royal Mail в шотландский город Стромнесс (остров Мейнленд). Оттуда дроны доставят посылки на другие Оркнейские острова – Грэмси и Хой, где почтовые сотрудники завершат маршруты доставки.

Ожидается, что служба дронов значительно улучшит уровень обслуживания и время доставки на острова Грэмси и Хой, поскольку погодные и географические условия нередко вызывают сбои в работе служб доставки. Сообщается, что использование дронов для доставки между островами также значительно повысит безопасность, поскольку почтовые работники смогут без проблем доставлять товары между портами.

Проект финансируется Инновационным фондом грузовых перевозок Министерства транспорта и осуществляется организацией Connected Places Catapult.

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«Мы гордимся тем, что над доставкой с помощью дронов в некоторые из самых отдаленных населенных пунктов, которые мы обслуживаем в Великобритании. Использование полностью электрического дрона поддерживает постоянное стремление Royal Mail сократить выбросы, связанные с нашей деятельностью, и в то же время объединять островные сообщества, которым мы доставляем товары», – Крис Пакстон, руководитель отдела испытаний дронов в Royal Mail.

Алекс Браун, директор Skyports Drone Services, добавил: «Используя технологию дронов, мы совершаем революцию в сфере почтовых услуг в отдаленных районах, обеспечивая более эффективную и своевременную доставку и помогая снизить необходимость в транспортных средствах, производящих вредные выбросы».