Капибара Корица вернулась в британский зоопарк после побега

Грызуна отыскали через неделю после побега. Специалисты отметили здоровый внешний вид животного.

Капибара по кличке Корица вернулась в зоопарк графства Шропшир (Великобритания) после побега. Сотрудники отметили, что она выглядит здоровой и хорошо себя чувствует. Корица сбежала из зоопарка в середине сентября. Ворота вольера были открыты из-за проезда трактора, что дало возможность капибаре покинуть территорию. После этого начались поиски животного, в которых участвовали 20 сотрудников и тепловой дрон.

Однако все усилия не принесли результата, несмотря на использование новейших технологий, раскладывание фруктов по лесу и попытки привлечь внимание животного привычными для него звуками и запахами. В конечном итоге Корицу нашла совладелица зоопарка Беки Доррелл. Она следовала по следам капибары и обнаружила пруд с осокой, который находился всего в 250 метрах от зоопарка.

Именно там Корица пряталась целую неделю после своего бегства. Семь сотрудников успешно поймали капибару и вернули ее к родственникам в вольер. Владелец зоопарка Уилл Доррелл сообщил, что Корица пребывает в отличном состоянии, выглядит здоровой, подтянутой и счастливой. Он также подчеркнул, что капибара рада воссоединению с семьей и уже прошла медицинское обследование у ветеринара.

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