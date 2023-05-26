В Великобритании на берег выбросило десятки мертвых акул

Мертвых хищниц обнаружил гулявший с собакой мужчина.

В графстве Мерсисайд (Великобритания) местный житель Мик Престон, который гулял с собакой по пляжу, обнаружил десятки акул, которых выбросило на берег из реки Мерси. По словам Престона, на небольшом участке пляжа, который вел к гольф-клубу, находились около 25 мертвых обыкновенных куньих акул. Местные жители очень удивились такой находке. При этом, по словам некоторых из них, мертвых акул на пляже оказалось гораздо больше — свыше ста.

Между тем сам Мик Престон считает, что причиной массовой гибели акул могли стать рыболовные сети. Дело в том, что тот улов, который не соответствует их требованиям или не может быть продан, рыбаки зачастую просто выбрасывают — именно так могло произойти и с морскими хищницами. Престон отметил, что использование рыболовных сетей в реке Мерси не запрещено, но призвал местные власти усилить контроль над ситуацией.

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