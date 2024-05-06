В Великобритании огромный рой пчел поселился в стенах дома

Насекомых обнаружили после жалоб маленькой девочки на жужжание из стены.

В жилом доме в Великобритании огромное количество пчел, улей и мед обнаружили внутри стен жилого дома. Все началось с того, что у маленькой дочери хозяйки дома Эшли Класс появились проблемы со сном. Девочка жаловалась на странные звуки, доносящиеся из стены ее комнаты. Мать не сразу поверила ребенку, но потом тоже услышала жужжание. Инфракрасная камера показала, что в стенах дома живет целый рой пчел.

Фото: @classashley / TikTok

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Эшли Класс назвала эту ситуацию «кошмарной». Она вызвала специалиста, который разобрал часть стены. Пчеловод обнаружил около 50 тысяч насекомых и 45 килограммов сот и меда. Также ему удалось найти в улье матку.

Выяснилось, что пчелы проникли в дом через небольшое отверстие в старом дымоходе, который давно не использовали — раньше он отапливал несколько комнат.

Позже специалист нашел еще одну колонию пчел в другом месте. Колонии убрали из дома, но теперь с его стен капает мед.

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