В Великобритании полицейский пес поймал серийного педофила

Животное обнаружило у преступника спрятанный смартфон с детским порно.

В Великобритании полицейский пес по кличке Монти помог разоблачить серийного педофила Эндрю Контенто, который пытался обмануть сотрудников правоохранительных органов. Все началось с того, что полицейские в конце июля пришли с проверкой к 54-летнему Контенто, который ранее не раз был судим за хранение детской порнографии.

Приговор, вынесенный мужчине в 2015 году, запрещал ему выходить в сеть с устройств без мониторинговых программ, удалять историю браузера, а также появляться в местах скопления детей, включая детские площадки в парках. Также британца обязали предъявлять все свои гаджеты для проверки по первому требованию полиции. Когда сотрудники IT-отдела полиции пришли к Контенто с очередной проверкой, то он показал им три гаджета и сказал, что других у него нет.

Однако пес Монти, специально обученный поиску электроники, сразу же нашел в рюкзаке Эндрю еще один смартфон — в его памяти полицейские нашли несколько роликов со сценами сексуального насилия над несовершеннолетними.

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На допросах Контенто несколько раз заявлял, что его подставили, и даже устроил истерику на одном из судебных слушаний, но в конце концов все же признал свою вину. 23 августа Королевский суд Ливерпуля приговорил его к 20 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 11-летний пес из штата Вашингтон (США) отправился на пенсию после почти десяти лет безупречной службы. Он помог своему напарнику в задержании более сотни подозреваемых.