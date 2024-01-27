В Великобритании проблема с попугаями – они матерятся. Но, кажется, выход найден

Сквернословящих птиц поместят в большие стаи сородичей.

Сотрудники Линкольнширского парка дикой природы (Великобритания) решили принять радикальные меры против африканских серых попугаев, которые прославились тем, что стали материться. Сквернословящих птиц решили интегрировать в большую и более социально приемлемую стаю, которая, согласно плану, должна повлиять на их поведение.

Популяция матерящихся попугаев в парке за последнее время выросла с пяти до восьми особей, при этом каждая из птиц может «похвастаться» солидным запасом бранных слов. Поначалу специалисты пытались изолировать их, но попугаи продолжали материться. Теперь же их решили поместить в большую группу из 100 особей в надежде на то, что чистый «язык» большинства передастся птицам-сквернословам.

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«Когда мы приехали, чтобы перевезти их, то услышали дикую ругань. Это были не обычные ругательства, а самые настоящие эксплицитные [яркие — прим. Russian Traveler] выражения», — рассказал исполнительный директор Линкольнширского парка дикой природы Стив Николс.

Несмотря на то, что специалисты с оптимизмом смотрят на новый план интеграции матерящихся попугаев, нет никакой гарантии, что он окажется успешным. Африканские серые попугаи славятся своим большим словарным запасом — и нет никакой гарантии, что матерящиеся птицы откажутся от уже заученных слов. Больше того: они могут научить нецензурным словам и других птиц большой стаи, что приведет к обратному эффекту.

Ранее сообщалось, что житель Индии по имени Ашу вместе с другом получил пожизненный срок за убийство спустя девять лет после преступления. При этом двое мужчин были осуждены на основании «показаний» попугая.