В Великобритании ресторанам предложили подавать блюда из белок

Эту меру посчитали эффективной – для борьбы с инвазивным видом.

Цель проекта Exmoor Squirrel Project – искоренить каролинских серых белок (Sciurus carolinensis) в Великобритании, заменить их местными обыкновенными белками (Sciurus vulgaris). На днях сотрудники проекта предложили подавать блюда из грызунов в ресторанах. По мнению экспертов из белок можно было бы делать рагу, пироги и шашлыки. Организаторы уже ведут переговоры с двумя ресторанами, чтобы включить белок в меню.

Проект призывает местных домовладельцев и землевладельцев прекратить кормить серых белок, добровольно следить за лесными массивами для них и устанавливать ловушки для отлова грызунов.

Защитники природы говорят, что обыкновенные белки, которые жили в Великобритании около 10 000 лет, могут вымереть в течение десятилетия из-за инвазивного вида.

Сообщается, что пироги с белками были популярным деликатесом, который ели до конца прошлого века. Потом он исчез из британского меню, но блюдо возродилось на рубеже предыдущего десятилетия в попытках спасти менее агрессивных белок от вымирания. Тысячи серых белок были проданы ресторанам, мясникам и поступили в продажу на фермерских рынках после того, как их отловили и отстреляли в лесах и сельской местности.

«Я уже ела серую белку раньше, после того как сняла с нее шкуру и обвалку, и на вкус она очень приятная. Напоминает мясо кролика. Идеально оставить ее в мультиварке и съесть в тушеном виде», – Кэрри Хоузгуд, исполняющая обязанности менеджера Exmoor Squirrel Project.

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Серая белка, которая в два раза крупнее местного вида, распространилась в Великобритании в последние десятилетия. Появление каролинской белки нанесло популяциям местных грызунов большой ущерб: прожорливые животные сокращают кормовую базу и легко находят запасы, сделанные обыкновенной белкой.

Кроме того, серая белка – переносчик вируса параоспы, который убивает обыкновенных белок, не нанося вреда белкам, которые этот вирус принесли.

Обыкновенная белка (слева) и каролинская белка (справа) Фото: ВВС

Проект Exmoor Squirrel Project хочет вернуть обыкновенных белок, избавившись от серых, и уже занимается их отловом и отстрелом.

«Серая белка сдирает кору, чтобы добраться до сока под ней, и нам нужно защищать наши леса и местные деревья. Я не думаю, что какое-либо животное должно умирать напрасно, поэтому вполне логично, что мы могли бы есть этих белок. Было бы также здорово пожертвовать серых белок приютам для животных и зоопаркам, которые, возможно, борются с кризисом, чтобы грызуны использовались в качестве пищи для хищников», – говорит Хоузгуд.