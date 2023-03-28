В Великобритании шумные секс-вечеринки распугали редких птиц

Зоозащитники обеспокоены активностью свингеров в природном парке Фрамптон-Марш.

Британские зоозащитники выразили беспокойство из-за того, что шумные секс-вечеринки свингеров пугают птиц, гнездящихся на территории природного парка Фрамптон-Марш. Активисты добиваются того, чтобы клуб Pool Shed лишили лицензии на торговлю алкоголем.

В своем обращении к властям они отметили, что парк Фрамптон-Марш — это неподходящее место для секс-вечеринок, которые периодически там проходят. Зоозащитники считают, что громкая музыка и восторженные ночные крики из джакузи пугают местных редких птиц.

В природном заповеднике Фрэмптон-Марш в Линксе обитают такие виды пернатых, как шилоклювки, жаворонки и турухтаны. Все эти птицы привлекают бёрдвотчеров. Парк описывают как «одно из самых особенных мест Европы для дикой природы».

Pool Shed — это популярная площадка для вечеринок свингеров, привлекающая пары в возрасте 40-50 лет. На мероприятиях клуба порой собираются свыше 200 человек, а веселье обычно длится до поздней ночи.

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Владелец Pool Shed Нил Райт получил лицензию на торговлю спиртными напитками еще в 2009 году — по его словам, работа клуба никогда не вызывала нареканий ни со стороны представителей муниципалитета, ни со стороны полицейских.

По мнению Райта, на Pool Shed жалуются жители соседней деревни Фрамптон, которых якобы нисколько не беспокоит состояние редких птиц. Бизнесмен считает, что они просто не в восторге от шумных секс-вечеринок и любыми способами пытаются навредить свингерам.

«У нас бывают вечеринки «для взрослых», но мы никому не предлагаем секс. Мы просто предоставляем людям спокойное и безопасное место для встреч. Мне не нужна лицензия на предоставление интимных услуг. Они говорят, у нас свингерский клуб, но это не так. Люди снимают помещения для общения — вот и все. Здесь есть джакузи, бильярд и танцплощадка. У нас лицензия только на продажу алкоголя», — сказал Райт.

Ранее стало известно о прогнозе известного американского ученого Карла Джерасси, согласно которому к 2050 году дети будут рождаться путем искусственного оплодотворения, а секс в жизни людей останется лишь как занятие для удовольствия и без последствий.