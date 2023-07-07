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В Великобритании ввели экологичную альтернативу кремации: тело уничтожают с помощью гидроксида калия

Фото: Resomation

Ресомация уже практикуется в Канаде, ЮАР и многих штатах США.

В процессе, известном как ресомация, используется смесь гидроксида калия и воды с температурой 160°C для разрушения человеческих останков, что позиционируется как более экологичный вариант уничтожения тел по сравнению с захоронением и кремацией.

Через четыре часа ресомации от человека остаются только кости, которые растираются в порошок и возвращаются близким, как пепел в урне.

Это будет первый альтернативный способ избавиться от тела в Великобритании с момента введения в действие Закона о кремации в 1902 году, и компания Co-op Funeralcare будет первой, которая предложит его, начиная с конца этого года.

Британская компания Resomation, которая поставляет оборудование, утверждает, что этот процесс производит на треть меньше парниковых газов, чем кремация, и потребляет в семь раз меньше энергии.

По словам основателя компании Сэнди Салливана, жидкость, используемая при ресомации, «безопасно возвращается в круговорот воды без каких-либо следов ДНК».

Опрос YouGov, проведенный по заказу Co-op Funeralcare, показал, что 89% взрослых британцев не слышали о ресомации, но после объяснения почти треть сказали, что выбрали бы ее для своих собственных похорон, если бы она была доступна.

Архиепископ Десмонд Туту, участник кампании против апартеида, выбрал этот процесс для организации своих похорон в Южной Африке – он умер в конце 2021 года.

Гилл Стюарт, управляющий директор Co-op Funeralcare, сказал, что «земли для захоронений не хватает», и что ресомация может помочь отрасли «улучшить свои цели по сокращению выбросов углерода и решить проблемы с пропускной способностью растущего населения». Организатор похорон предполагает, что стоимость ресомации будет аналогична стоимости традиционной кремации.

Первоначально ресомация будет предлагаться только в определенных местах, о которых еще не объявлено, с намерением распространить ее на всю Великобританию, сообщила похоронная сеть.

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