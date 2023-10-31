В Великобритании запустили самый большой в мире квадрокоптер

Он сделан из пенопласта.

Инженеры Манчестерского университета поставили перед собой задачу построить и запустить самый большой дрон-квадрокоптер в истории, и, чтобы все было законно с авиационными властями, они выбрали необычный способ.

Управление гражданской авиации Великобритании разрешает полеты БПЛА со взлетной массой менее 25 кг, поэтому команда из Манчестера разработала конструкцию весом 24,5 кг, чтобы остаться в рамках этих пределов.

Взяв за основу прочный и легкий карбон, студенты остановились на конструкции полой коробчатой рамы, изготовленной из пенопласта толщиной 5 мм, который состоит из пенопластовой сердцевины с бумажной оболочкой. Листы пенопласта были вырезаны лазером и склеены горячим способом, чтобы построить каркас. И квадрокоптер действительно летает, хотя другое практическое применение ему найти сложно.

«Пенокартон – интересный материал для работы. При правильном использовании мы можем создавать сложные аэрокосмические конструкции, где каждый компонент спроектирован так, чтобы быть настолько прочным, насколько это необходимо. Здесь нет места для чрезмерной инженерии. Благодаря этой дисциплине проектирования и обширным предварительным исследованиям мы можем с уверенностью сказать, что создали самый большой дрон-квадрокоптер в мире», – Дэн Конинг, руководитель инженерной группы, создавшей дрон.

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От угла к углу квадрокоптер имеет длину 6,4 метра. На данный момент не существует записей о специально построенном беспилотном квадрокоптере какой-либо весовой категории, который был бы больше, чем манчестерский аппарат.

Конечно, существуют прототипы электрических самолетов вертикального взлета и посадки гораздо крупнее, но в них используется более четырех винтов.