В Великобритании женщину затоптали коровы

Трагедия произошла в районе Риббл-Вэлли на северо-востоке Англии.

Кэти МакКеллар остановилась погостить в коттедже недалеко от Гриндлтона со своим любимым питомцем – собакой породы кокапу по имени Арчи. Днем пара вышла на прогулку и направилась к сосновому лесу через поля, которые принадлежали местному фермеру Дэвиду Таулеру.

Позже в тот же день Джон Тернер, владелец коттеджа, встретил Арчи, который вернулся домой один (поводок волочился по земле). Тернер позвонил в полицию, а потом отправился на поиски Кэти.

На следующее утро Таулер, проверяя свой скот, наткнулся на тело женщины в поле, там же паслись около 25 коров с телятами и один бык. Женщина лежала рядом с проволочным забором на границе поля, поблизости проходит пешеходная дорожка.

Посмертная компьютерная томография показала, что Кэти умерла от травм грудной клетки, включая переломы позвонков и ребер. Детективы пришли к выводу, что женщину затоптало стадо коров.

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Таулер заявил, что у него не было никаких проблем с какой-либо из коров или быком, они не проявляли агрессию, он уверял, что немедленно избавился бы от любого животного, которое ведет себя неадекватно.

Фермеру задали вопрос, проявляло ли когда-нибудь какое-либо из его животных страх перед собаками. «У нас есть две овчарки, и овцы пасутся вместе с коровами, поэтому они привыкли к тому, что мои собаки находятся рядом», – ответил он.

Расследование пришло к выводу, что Таулер невиновен. Однако, поскольку конкретные обстоятельства, приведшие к смерти Кэти, не были известны, ему было приказано огородить пешеходные дорожки у поля.