В Великой Китайской стене обнаружили потайные двери

Исследователи нашли в ней более 130 сквозных проходов.

Исследователи, изучавшие Великую Китайскую стену, обнаружили на ней следы более 130 секретных сквозных проходов. Для этого они провели съемку памятника с высоким разрешением, позволяющим распознавать детали размером около сантиметра, пишет Xinhua.

Каждая дверь оказалась спроектирована так, чтобы соответствовать местной топографии. В древности такие ходы использовали разведчики и торговцы, возившие товары внутрь и за пределы стены. Кроме того, гласят документы времен династии Мин (1368-1644 годы), в ворота могли заходить и кочевые племена, которые пасли скот между северо-западной китайской провинцией Цинхай и Хэтао — в регионе на северо-западе Китая было много воды и зелени. Некоторые проемы были достаточно большими, чтобы одновременно пропускать двух лошадей.

Великая китайская стена Фото: Ирина / фотохостинг rtraveler.ru

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Кроме тайных дверей археологи обнаружили и «фальшивые» стены. Это были проходы, открытые со стороны обороняющихся и замаскированные кирпичами со стороны нападающих. При необходимости «скорлупу» могли сломать, чтобы провести внезапную атаку и защитить близлежащие основные ворота.

Такие выходы упоминались в документах, относящихся сразу к нескольким китайским династиям. Однако ранее археологам не удавалось найти никаких доказательств их существования.