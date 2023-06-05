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В Венеции позеленел Гранд-канал. Что случилось?

Фото: Luigii Costantini

Виновато вещество под названием флуоресцеин.

Вода главной венецианской артерии – Гранд-канала, который пронизывает весь город – окрасилась в ядовито-зелёный цвет на одном из участков. Оказалось, что это случилось из-за флуоресцеина – нетоксичного вещества, который используется для тестирования сетей сточных вод. Именно к такому выводу пришли учёные. 

Жители заметили, что один из участков Гранд-канала в Венеции стал ярко-зеленым, в конце мая. Дело привлекло внимание полиции: там провели расследование, опасаясь, что это новый трюк экоактивистов. Незадолго до этого они вылили чёрную краску в римский фонтан Треви. Краска, которую использовали активисты, была сделана на основе древесного угля. Таким образом они выступили за отказ от использования ископаемого топлива.

Анализ воды из венецианского канала показал «наличие флуоресцеина в взятых образцах». Результаты «не показали наличия токсичных элементов в проанализированных образцах», говорится в сообщении регионального агентства по предотвращению и защите окружающей среды Венето. Правда, происхождение вещества не уточняется. 

Это не первый раз, когда главный канал Венеции зеленеет. Ещё в 1968 году аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру покрасил воды Гранд-канала в зеленый цвет флуоресцентным красителем. Он сделал это во время проведения 34-й Венецианской биеннале, чтобы обратить внимание на проблемы экологии. На это ему потребовалось 30 килограммов флуоресцеина. 

Фото: Nicolás García Uriburu / Uriburu Foundation Collection, CC BY-NC-SA 2.0
Окрашенный художником Гранд-канал

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