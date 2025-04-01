В Вологодской области самолет припарковался у автобусной остановки

Пилот легкомоторного судна был вынужден приземлиться на трассу.

Стали известны подробности эпичного приземления гидросамолета L-4 на трассе А-119 в Вологодской области в эту субботу.

Около 17 часов самолет с бортовым номером RA-3374G сел около поселка Сосновка вблизи областного центра города Вологды. За штурвалом находился директор вологодского завода специальных подшипников Александр Голец.

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По словам мужчины, днём он вылетел из аэродрома Кедрово и собирался вернуться назад, но столкнулся с техническими неполадками. Голец был вынужден экстренно садиться прямо на трассу и выруливать прямо к автобусной остановкой – видимо, чтобы не загораживаться проезд. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД помогли летчику отогнать гидросамолет на безопасное место. Судя по всему, разрешения на посадку у него не было.

Фото: Авиаторщина / Telegram-канал

Грозит ли мужчине теперь штраф неизвестно. Голец был трезв, хоть и признался, что позже собирался отправиться к приятелю на юбилей. На канале BAZA уточняют, что у самолета действительно были выявлены неисправности – отсутствовала реакция на газ. Пока что предъявлять пилоту ничего не стали — штрафа за посадку на трассе в России не предусмотрено.

Сообщается, что в транспортных органах начали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Вскоре проверку обещают провести и в Россавиации.