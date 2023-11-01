В Якутии охотник приютил ослабшую полярную сову

В Сети ее уже прозвали Буклей.
В Якутии охотник нашел на улице полярную сову и забрал к себе домой. Птица была сильно ослабшей и не могла летать, пишет сайт KP.RU.
Мужчина накормил и напоил птицу, а затем несколько раз пытался выпустить ее на волю — оставлял ее далеко от деревни. Однако сова не хотела или все еще не могла улететь.
Тогда охотник понял, что сова, скорее всего, больна, и отвез ее на обследование. Оставит ли мужчина хищницу себе после того, как ее вылечат, портал не сообщает. Пользователи соцсетей пишут, что россиянин случайно завел себе питомца, как у Гарри Поттера — так сова похожа на знаменитую Буклю.
В Московском зоопарке вылупились птенцы полярных сов. Срочно на них посмотрите!
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