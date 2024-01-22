В Якутии выпустили первую в мире марку с волосом мамонта

Палеонтологическая марка поможет региону продвигать туристический бренд.

В Якутии выпустили первую в мире палеонтологическую марку с волосом шерстистого мамонта. Об этом Russian Traveler сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия).

Необычная марка состоит из марки-наклейки размером 90 х 42 мм и волоса шерстистого мамонта, залитого смолой. Каждая марка имеет свой уникальный номинал — 1 волос. «Донором» шерсти для тиража стал мамонтенок Юка, найденный в Якутии в 2012 году.

Кто такой мамонтенок Юка? Замороженную мумию мамонтенка Юка нашли члены местной родовой общины «Юкагир» недалеко от устья реки Кондратьево на южном побережье моря Лаптевых. Анализ показал, что мамонт жил около 40 100 – 39 000 лет назад. Мамонтенок весил около 450–500 килограмм и достигал в холке высоты 165 сантиметров. На шкуре животного были следы от когтей и зубов хищников, а также ровные разрезы, оставленные древними людьми. Предполагается, что охотники изъяли часть жира и мяса, а также некоторые кости мамонта.

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Как считают в республике, марка поможет продвинуть туристический бренд «Якутия — родина мамонта». Автором марки стал исследователь-путешественник, историк почты, руководитель Всероссийского проекта развития филатуризма Валерий Сушков. Всего в республике выпустят сто таких марок с волосом шерстистого мамонта – их Валерий Сушков приобрел у одного из участников палеонтологической экспедиции.