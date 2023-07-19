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№ 6

Июнь – июль

Russian Traveler 02/2023
Июльский фототурнир: идёт голосование!
Июльский фототурнир: идёт голосование!

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В Японии агрессивные дельфины переломали кости купальщикам

Фото: Michael Privorotsky / Flickr

Это шестой подобный случай в префектуре Фукуи с начала сезона.

На пляже поселка Михама (префектура Фукуи, Япония) агрессивные дельфины атаковали купальщиков, искусали их и переломали им кости. Инцидент произошел рано утром, когда 60-летний мужчина вместе с другом купался в пяти метрах от берега. Неожиданно пожилого японца атаковал дельфин, сломав ему несколько ребер и покусав руки. Очевидцы нападения сразу же сообщили о произошедшем в полицию.

Позже выяснилось, что тем же утром жертвой дельфиньей агрессии стал еще один отдыхающий в Михаме — 40-летний мужчина. Пляж, где произошли нападения, привлекает как местных жителей, так и туристов из других регионов Японии. Однако с начала сезона там зафиксировали уже шесть нападений дельфинов на отдыхающих. Местные власти призвали гостей пляжа держаться подальше от морских млекопитающих ради собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния (США) морские львы покусали отдыхающих на пляже в разных районах. Выяснилось, что животные отравились токсичными водорослями. Травмы получили как минимум два человека — один инцидент произошел в округе Ориндж, еще пять случилось в Санта-Барбаре и Вентуре.

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