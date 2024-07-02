В Японии человек-собака нашел себе друга другой породы

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Житель Японии, мечтавший с детства стать собакой и потративший два миллиона йен (примерно миллион рублей) на создание реалистичного костюма животного, обрел нового друга. Несколько лет назад японец, известный под псевдонимом Токо, заказал себе костюм колли. Он признался, что только в образе собаки ощущает себя по-настоящему счастливым.

В минувшем мае Токо объявил о своем желании превратиться в другое животное или собаку иной породы. Выяснилось, что мужчина заказал костюм аляскинского маламута, но надевать его не стал, а нашел друга, который согласился примерить образ пса. Токо снял на видео их встречу и игры, после чего опубликовал ролик в интернете.

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На записи видно, как два человека-собаки подают друг другу лапы, играют и тянут кусок веревки. Пользователи YouTube тепло встретили видео и обрадовались тому, что у Токо появился друг. Однако нашлись и те, кто посчитал поведение японца тревожным и порекомендовал ему обратиться к психиатру. Один из комментаторов написал: «Это очень странно, и мы не должны считать это нормальным человеческим поведением».

Ранее ученый из Токийского университета (Япония) рассказал про своего коллегу, который год носил гигантскую птичью голову ради того, чтобы подружиться с синицами.