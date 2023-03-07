В Японии нашли 7000 островов, о существовании которых не знали

Количество островов страны сразу увеличилось более чем вдвое.

Япония обнаружила, что у нее на 7000 островов больше, чем считалось ранее. Всё благодаря передовой технологии картографирования. Управление геопространственной информации Японии (GSI) во время нового мониторинга обнаружило 14 125 островов. Это гораздо больше, чем 6852 острова, которые были зафиксированы в 1987 году.

Причина таких расхождений довольно проста: когда 35 лет назад японская береговая охрана считала острова, технология не могла отличить небольшие скопления островов от более крупных отдельных островов, а это означало, что тысячи этих островов считались одним целым.

К тому же с тех пор извержения вулканов также способствовали образованию новых островов, которые в совокупности почти удвоили островную территорию, которой ранее считалась Япония.

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Для подсчета количества островов учёные в Японии отмечали только те, которые имеют окружность 100 метров или больше и являются естественными образованиями. Те же методы расчета использовались для подтверждения территории Японии, но GSI добавило использование аэрофотоснимков и сверило результаты с прошлыми картами, чтобы убедиться, что они не включают искусственно мелиорированные земли.

К тому же в прошлый раз исследователи перечисляли каждый остров, который они обнаружили, но опускали не только маленькие острова, но и песчаные отмели и острова, найденные в озерах и реках. В то время эти массивы суши не считались островами, но теперь они признаны Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву.

Подсчет островов Японии имеет международное значение, поскольку он точно отражает ее права, а также права других стран в водах региона.