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В Японии одинокая рыба-луна устроила голодовку

В Японии одинокая рыба-луна устроила голодовку

Ее океанариум закрыли на реконструкцию, и там там несколько недель не было посетителей.

В Японии рыба-луна загрустила и перестала есть после того, как ее океанариум закрыли на реконструкцию и оттуда исчезли посетители. Об этом сообщает The Guardian.

Аквариум в городе Симоносеки закрыли на реконструкцию еще в декабре. Несколько дней спустя сотрудники заметили, что рыба стала вести себя странно. Она начала тереться о стенку резервуара и перестала есть медуз.

Сначала специалисты решили, что у нее завелись паразиты. Но потом поняли, что она, скорее всего, просто скучает без людей, который обычно толпятся у её аквариума. Они решили проверить последнюю теорию и поставили к аквариуму картонных «посетителей» (на фото выше). Уже на следующий день рыба заметно повеселела, и к ней вернулся аппетит.

Работники океанариума рассказали журналистам, что рыба-луна очень дружелюбна и любопытна. Она всегда охотно подплывает к гостям и общается с ними. 

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