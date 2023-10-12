В Японии представили громадный робокостюм в стиле Гандама

Его планируют использовать для оказания помощи при стихийных бедствиях и исследования космоса.

Токийский стартап Tsubame Industries представил своего 4,5-метрового робота, который выглядит как «Мобильный воин Гандам», популярный сериал в стране в 1970-х годах.

Он стоит три миллиона долларов и доступен для покупки. Компания назвала робота ARCHAX в честь птичьего динозавра-археоптерикса. У 3,5-тонного робота есть мониторы в кабине, которые получают изображения от камер, подключенных снаружи, так что пилот может маневрировать руками и кистями с помощью джойстиков.

Он также имеет два режима — вертикальный «режим робота» и «режим автомобиля», в котором он может двигаться со скоростью до 10 километров в час.

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«Япония очень хороша в анимации, играх, роботах и автомобилях, поэтому я подумал, что было бы здорово, если бы я смог создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один. Я хотел создать что-то, говорящее: "Это Япония"», – Ре Ёсида, исполнительный директор Tsubame Industries.

Ёсида намерен использовать робота для оказания помощи при стихийных бедствиях или исследования космоса. Однако он планирует создать и продать пять таких устройств богатым поклонникам роботов.

Ёсида увлекся производством в очень молодом возрасте. Он получал первые практические знания на металлургическом заводе своего деда, а позже основал бизнес по производству миоэлектрических протезов рук.