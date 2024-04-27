В Японии самку бегемота семь лет считали самцом

Причиной ошибки стала неточность в таможенных документах.

Сотрудники зоопарка Тэннодзи в городе Осака (Япония) на протяжении семи лет ошибочно считали самку бегемота самцом. 12-летний бегемот прибыл в зоопарк в 2017 году из Мексики. В документах таможни говорилось, что животное — самец. Однако сотрудников зоопарка долгое время смущало, почему бегемот не демонстрирует поведение, типичное для особей мужского пола.

В частности, бегемот не проявлял интереса к самкам и не разбрызгивал помет при помощи быстрых движений хвоста во время испражнения — так самцы помечают территорию. При этом подходить к столь крупным и потенциально агрессивным животным опасно, поэтому киперы не пытались самостоятельно выяснить пол своего питомца.

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«Поэтому мы запросили анализ ДНК в стороннем учреждении, и оказалось, что это самка», — говорится в заявлении зоопарка.

Теперь сотрудники зоопарка намерены создать более комфортные условия для животного, учитывая новые данные про его пол.

Ранее сообщалось, что ученые впервые зафиксировали случай непорочного зачатия у крокодилов: самка острорылого крокодила, которая 16 лет жила в изоляции в вольере парка рептилий Reptilandia в Коста-Рике, сделала кладку яиц.