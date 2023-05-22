В Японии сделали самое дорогое мороженое в мире

Оно стоит больше 500 000 рублей.

Японский бренд мороженого Cellato создал десерт из редких ингредиентов. Его стоимость – 6 696 долларов (534 тысячи рублей по текущему курсу). Теперь это самое дорогое мороженое в истории. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Причиной такой цены являются ингредиенты – съедобное золото, натуральные сыры и редкий белый трюфель, выращенный в Италии, стоимость которого составляет более 15 тысяч долларов за килограмм. Также рецепт включает сыр пармиджано реджано и осадок саке – белый пастообразный ингредиент, применяющийся при готовке в японской кухне.

Самое дорогое мороженое в мире Фото: Guinness World Records

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Изготовление самого дорогого мороженого было не единственной целью Cellato. Они хотели объединить европейскую и японскую кухни в формате мороженого. Для этого бренд пригласил Тадаёси Ямаду, шеф-повара RiVi, ресторана в Осаке, известного своими оригинальными рецептами.

«На разработку у нас ушло более 1,5 лет, с множеством проб и ошибок, чтобы добиться нужного вкуса. Достижение в Книге рекордов Гиннесса оправдало все усилия», – заявил представитель Cellato.