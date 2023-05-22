авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!
Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!
Майский фототурнир: голосуйте за лучший снимок!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Японии сделали самое дорогое мороженое в мире

Фото: Guinness World Records

Оно стоит больше 500 000 рублей.

Японский бренд мороженого Cellato создал десерт из редких ингредиентов. Его стоимость – 6 696 долларов (534 тысячи рублей по текущему курсу). Теперь это самое дорогое мороженое в истории. Рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Причиной такой цены являются ингредиенты – съедобное золото, натуральные сыры и редкий белый трюфель, выращенный в Италии, стоимость которого составляет более 15 тысяч долларов за килограмм. Также рецепт включает сыр пармиджано реджано и осадок саке – белый пастообразный ингредиент, применяющийся при готовке в японской кухне.

Фото: Guinness World Records
Самое дорогое мороженое в мире

Изготовление самого дорогого мороженого было не единственной целью Cellato. Они хотели объединить европейскую и японскую кухни в формате мороженого. Для этого бренд пригласил Тадаёси Ямаду, шеф-повара RiVi, ресторана в Осаке, известного своими оригинальными рецептами.

«На разработку у нас ушло более 1,5 лет, с множеством проб и ошибок, чтобы добиться нужного вкуса. Достижение в Книге рекордов Гиннесса оправдало все усилия», – заявил представитель Cellato.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023