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Russian Traveler №3(7) 2023
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Премия Russian Traveler Awards 2023

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В Японии создали переводчик с петушиного языка

Фото: Unsplash

Это сделали с помощью искусственного интеллекта.

Японские ученые создали переводчик с петушиного языка на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет Business Insider.

Исследование вела команда специалистов под руководством профессора Университета Токио Адриаеа Дэвида Чеока. Ученые использовали технологию «Глубокий эмоциональный анализ», которая позволяет идентифицировать эмоции петухов и других птиц при помощи анализа звуковых паттернов.

Проанализировав полученные результаты, ученые пришли к выводу, что созданная ими система может распознавать «различные эмоциональные состояния у куриц, включая голод, страх, злость, удовлетворенность, восторг и стресс».

В тестировании японцев участвовали около 80 особей петухов и куриц. Над проектом работала команда инженеров, ветеринаров и зоопсихологов.

По мнению Чеока, разработка его команды поможет людям лучше понимать, что чувствуют животные. Это важно для того, чтобы сделать их жизнь рядом с человеком лучше.

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