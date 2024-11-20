В Японии на светофорах горит синий свет вместо зелёного. Почему?

Причина кроется в первую очередь в языковых особенностях японского языка.

Японцы предпочитают не следовать в полной мере международной системе светофоров – вместо традиционного зелёного сигнала они используют синий, поделился один из туристов в блоге iXBT.com

Это связано с тем, что в японском языке холодные синие и зелёные оттенки исторически обозначались одним словом «аои». Поэтому когда в 1930-х годах в стране ввели стандартные для всего мира трехцветные светофоры, японцы продолжили называть цвет разрешающего сигнала «аои», что вызывало всеобщую путаницу.

Фото: Andrea De Santis / Unsplash

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Спустя десятилетия власти решили адаптировать дорожное оборудование под языковые особенности страны и изменить сигнальную палитру: с 1970-х годов пешеходы и машины двигались согласно красному, жёлтому и синему сигналам. Правда, со временем оттенок последнего всё же сделали более близким к зелёному из-за проблем с видимостью в яркие солнечные дни. Но во многих местах третий цвет светофора всё ещё кажется гораздо более синим, чем мы привыкли.

Кстати, со временем в японском языке всё-таки сформировалось отдельное слово для зелёного цвета: «мидори». Но «синие» светофоры прижились и остались как дань уважения культурным традициям страны – и её особой уникальности.

Фото: Antti T. Nissinen / Flickr