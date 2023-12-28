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В Японии таксиста арестовали за наезд на голубя

Фото: Unsplash

На водителя пожаловался один из прохожих.

В Токио таксиста арестовали за то, что он наехал на стаю голубей и раздавил одну из птиц. Об этом пишет Ary News.

50-летний водитель по имени Ацуши Озава выполнял заказ, когда на светофоре на дороге перед ним появилась стаю голубей. Когда загорелся зеленый свет, водитель резко нажал на газ и въехал в птиц на скорости 60 километров в час. Почти все голуби успели улететь, но один погиб под колесами.

Один из прохожих, ставших очевидцами случившегося, позвонил в полицию. Сотрудники приехали на место, изъяли мертвую птицу и передали ветеринарам на вскрытие. Эксперты установили, что птица погибла из-за «травматического шока».

В итоге Озаву задержали, а потом арестовали за нарушение закона о защите дикой природы. Его признали виновным в «использовании машины как оружия против обыкновенного голубя, который не относится к видам животных для охоты». Сам мужчина заявил, что не испытывал сострадания к птицам, потому что «дороги принадлежат людям».

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28 декабря

#питомцы

28 декабря