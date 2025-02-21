В Японии туристы платят за то, чтобы убирать снег

Новый «снегоуборочный» тренд набирает популярность среди молодых любителей приключений из Китая.

Предприимчивые японские туроператоры придумали «гениальный» способ заработать на впечатлительных путешественниках из Южного Китая, которые никогда не видели снега вживую.

Как сообщает South China Morning Post, туристическое агентство в японском городе Саппоро запустило туры по уборке снега, которые стали пользоваться большим спросом среди молодых китайцев. Особенно актуальным предложение оказалось во время нынешнего Весеннего фестиваля, который некоторые активные путешественники предпочли проводить не за праздничным столом или в торговом центре, а занимаясь физическим трудом на свежем воздухе (за собственные деньги).

Саппоро является одним из самых крупных городов японского острова Хоккайдо – и одним из самых заснеженных в мире. Больше половины года здесь держатся нулевые температуры, а каждую зиму в среднем выпадает до пяти метров снега.

Инициатива, запущенная турагентством Tobu Top Tours, включает в себя возможность прокатититься на снегоуборочной машине и понаблюдать за очисткой территории от снега (а при желании и поучаствовать в действе). Стоимость такого удовольствия для группы от 1 до 6 человек составляет 250,000 японских йен (то есть около 140-150 тысяч рублей). «Снежные» путешествия устраивают с января по март.

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Забавно, что инициативу туроператора в итоге подхватили гостевые дома – правда, не уточняется, были ли они настолько дальновидны, чтобы просить туристов заплатить за уборку снега на собственной территории. Судя по сообщениям, некоторые туристы уже осмелились взять в руки лопаты и получили полное погружение в будни коммунальных служб.

Пока как Хоккайдо заваливает снегом, новый тренд может сыграть жителям острова на руку – хотя, судя по комментариям, многие из них всё ещё в шоке, что кто-то готов платить за то, чтобы махать лопатой. Туроператоры надеются сделать процесс уборки снега полноценной фишкой Саппоро и привлечь в заснеженный город новых любителей приключений. Возможно, и российским туроператорам стоит задуматься о подобных экскурсиях – в некоторых городах снега точно хватит, в китайских туристах нехватки тоже не наблюдается.