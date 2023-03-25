В Японии вырастили самую большую редьку в мире

Она весит 45 килограммов.

Редька-рекордсмен, выращенная компанией Manda Fermentation Co., почти на 15 кг тяжелее предыдущего рекорда, установленного Манабу Оно (тоже Япония) в 2003 году.

Редька, используемая для попытки установить рекорд, представляет собой нечто среднее между редькой Сакурадзима и редькой Тайбё-Собутори, которые обычно весят 1-2 кг и 6 кг соответственно.

Посев был проведен в конце августа прошлого года, когда 12 саженцев были прорежены до одного растения в течение следующих нескольких недель. Персоналу пришлось принимать тяжелое решение относительно того, какую редьку следует проредить.

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Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса Фото: Guinness World Records

В день сбора урожая сотрудники осторожно извлекли гигантскую редьку из почвы. С этой задачей с трудом справились четыре рабочих.

«Мы много вложили в этот проект, и никогда в жизни так много не думали о редьке, как во время попытки установить этот рекорд. Я думаю, что мы продемонстрировали свое умение выращивать овощи, а также нашу продукцию Manda Koso. Мы надеемся использовать технологии и методы, чтобы внести свой вклад в здоровье и благополучие людей и нашей матери-земли», – говорится в заявлении компании.