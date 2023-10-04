В Японии жуткие робоволки защищают людей от медведей

Роботы издают грозные звуки, когда их датчики фиксируют движение.

В Японии власти местных городов стали закупать роботизированных волков у концерна Wolf Kamuy, чтобы отпугивать животных. В последнее время медведи стали чаще нападать на жителей сельской местности. Причем в зоне риска находятся одинокие пожилые люди — костяк деревенских жителей. Робоволки издают грозные звуки, когда обнаруживают движение, тем самым отпугивают хищников.

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Количество встреч людей с медведями в Японии стало рекордным за последние годы — а вместе с тем растет и число нападений на людей. В основном животные наведываются в сельские районы на западе и севере страны. Причем медведи становятся более активными и опасными в конце ноября, когда они ищут пищу перед тем, как впасть в спячку. Порой уменьшение количества желудей и орехов в дикой природе заставляет животных рисковать и приближаться к городам в поисках питания.

Между тем робоволков в Японии закупали и раньше. В ноябре 2020 года власти города Такикава (остров Хоккайдо) приобрели и установили две такие машины, поскольку ранее в его окрестностях обнаружили бродячих медведей. По данным городских властей, после активации робоволков медведей в Такикаве и рядом с ним не замечали.

Робоволки выглядят так: у них четыре «лапы», мохнатое тело, светлый загривок и красные светящиеся глаза. Когда его детекторы движения активированы, он вертит головой, мигает светом и издает звуки, варьирующиеся от волчьего воя до шума машин.

При этом впервые робоволка установили еще в 2017 году – это случилось в одном из сельскохозяйственных кооперативов страны. Японцы пошли на этот шаг для того, чтобы отпугивать кабанов и других животных от рисовых полей.