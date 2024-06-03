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В японском лесу нашли тело женщины без повреждений. Рядом – следы медведя

Фото: Unsplash

Пожилую жительницу Хоккайдо искали на протяжении трех дней.

В Японии следы медведя нашли рядом с телом пропавшей женщины. Все началось с того, что 26 мая пожилая жительница острова Хоккайдо вместе с мужем и друзьями отправилась в лес Хакодате для сбора бамбука. Члены группы разошлись в разные стороны, договорившись встретиться в полдень в определенном месте, однако женщина так и не появилась на месте встречи. Тогда родные и спасатели немедленно приступили к поискам.

29 мая около полудня тело женщины обнаружил охотник, который участвовал в поисках. На погибшей не было верхней одежды, а рядом поисковики обнаружили следы медведя. При этом на теле женщины отсутствовали видимые повреждения: неизвестно, стало ли причиной смерти нападение медведя или другие факторы. В настоящее время власти Хоккайдо проводят расследование, чтобы определить, есть ли в районе медведи, представляющие угрозу для людей.

Ранее сообщалось, что в Индии четыре медведя напали на супружескую пару и сломали женщине обе руки.

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