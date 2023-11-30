В ЮАР бегемот растерзал рейнджера, который защищал слонов и носорогов

Причиной нападения стал испуг животного.

В ЮАР бегемот растерзал 31-летнего рейнджера Сфамандлу Мтембу из заповедника Мхузе, который защищал животных от браконьеров. Инцидент произошел в середине ноября, когда Мтембу, который работал в заповеднике уже восемь лет, на заре патрулировал территорию вместе с тремя коллегами. Они искали группу браконьеров, которая проникла в парк накануне вечером, и защищали стадо слонов и носорогов.

Охотничий заповедник Мхузе площадью 40 тысяч гектаров входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там живут все представители так называемой африканской большой пятерки: слоны, носороги, буйволы, леопарды и львы. Также там можно встретить гиен, зебр, крокодилов, бегемотов и других животных.

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В какой-то момент рейнджер не заметил затаившегося бегемота, который возвращался к реке, и случайно испугал его, после чего зверь весом в три тонны напал на мужчину. Мтембу открыл огонь по бегемоту, но это не помогло. Коллеги мужчины прибежали на звуки выстрелов — когда они пришли на помощь, рейнджер был еще жив, но не мог вырваться из пасти бегемота. Тогда по зверю открыли огонь и застрелили его.

Врачи не сумели спасти Мтембу, который получил девять огромных ран из-за зубов бегемота. Коллеги рейнджера в принципе удивились, что он с такими ранами дожил до их прихода. Полиция уже начала расследование инцидента.

Бегемоты — одни из самых опасных животных на планете: у них самые большие зубы среди всех наземных млекопитающих. Кроме того, это самые вспыльчивые животные Африки, нападения которых ежегодно уносят больше жизней, чем атаки любых других зверей на континенте — в среднем три тысячи в год. Для сравнения: атаки слонов оказываются летальными для 500 человек, крокодилов — для 300, и львов — для 200.

Ранее сообщалось, что в деревне округа Касесе (Уганда) местные жители смогли спасти двухлетнего мальчика Пола Ига после того, как его попытался проглотить бегемот.