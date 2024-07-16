В ЮАР бешеные морские котики атакуют серферов

Люди опасаются нападений животных и стараются избегать их.

У побережья Кейптауна (ЮАР) капские морские котики, зараженные бешенством, начали атаковать серферов. Странное поведение морских котиков было замечено еще в июне, когда одно животное покусало несколько человек за короткий промежуток времени. Позже на берегу был найден морской котик с ранами на морде, которые, по мнению биологов, могли быть нанесены только агрессивными особями.

Власти усыпили четырех животных и отправили их на экспертизу. Три из них оказались заражены бешенством. Позднее число выявленных особей, страдающих от бешенства, увеличилось до девяти. Житель Кейптауна Ник Далл рассказал, что бешеные морские котики стали приближаться к серферам настолько близко, что можно увидеть пену на их усах. Один из смотрителей прибрежной зоны отметил, что раньше люди радовались морским животным и пытались с ними взаимодействовать, а теперь стараются держаться от них подальше, опасаясь нападения.

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Сейчас ученые изучают зараженных особей, чтобы понять, как бешенство распространилось в этой популяции. Людям, укушенным морским котиком, рекомендуется немедленно обратиться в больницу. Отмечается, что пока ни одного случая заражения среди людей выявлено не было. Биологи предполагают, что соленая вода может замедлять распространение вируса.

Ранее сообщалось, что морские котики в ЮАР отравились и начали нападать на людей.